Хоккеисты сборной США обыграли Словакию и с первого места вышли в плей-офф МЧМ

Хоккеисты сборной США разгромили команду Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счётом 10:2.

У американцев шайбы забросили Рутгер Макгроарти (седьмая, 39-я и 45-я минуты), Зив Байум (11-я), Гэвин Бриндли (21-я), Райан Леонард (39-я), Айзек Ховард (46-я, 53-я), Эрик Полькамп (50-я) и Каттер Готье (52-я).

В составе словацкой команды отличились Мариан Моско (девятая) и Филип Месар (38-я).

Сборная США набрала 11 очков и стала победителем группы В. Словаки с девятью очками заняли второе место. Обе команды вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.