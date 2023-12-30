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Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев на молодёжном чемпионате мира

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Сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев на молодёжном чемпионате мира
  • AFP
  • © Bjorn LARSSON ROSVALL / TT News Agency

Встреча группы B завершилась со счётом 6:2.

У победителей дублем отметился Родвин Дионисио (32-я и 46-я минуты), по шайбе забросили Саймон Майер (7-я), Лео Брайар (26-я), Йонас Тайбел (31-я) и Тьерри Шильд (39-я).

У норвежцев отличились Мартин Йонсен (18-я) и Патрик Дален (19-я).

Национальная команда Швейцарии обеспечила себе выход в 1/4 финала чемпионата мира. Норвежцы уступили во всех четырёх встречах и не выйдут из группы.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры в 2024 году.

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