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Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры в 2024 году.
Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нашему хоккею я хочу пожелать только одного — скорейшего возвращения на международную арену, чтобы мы снова могли участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Болельщикам — успехов и крепкого здоровья», — цитирует Третьяка «Российская газета».

Комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф отреагировал на заявление Романа Ротенберга о дружественных отношениях с ФХР.

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