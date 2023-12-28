Тардиф опроверг слова Ротенберга о дружеских отношениях IIHF с ФХР
- РИА Новости
«Со времён дела Федотова всё по-другому. Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет IIHF и никогда не позволять выходить на лёд отстранённому игроку», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.
Ранее Фетисов заявил, что у IIHF нет никакого права исключать Россию.