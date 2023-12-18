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Фетисов заявил, что у IIHF нет никакого права исключать Россию

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о возможном исключении сборной России по хоккею из состава Международной федерации хоккея (IIHF).
Фетисов заявил, что у IIHF нет никакого права исключать Россию
  • РИА Новости

«Что будет, если Россию исключат из IIHF? А кто они нам такие? У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют!» — цитирует Фетисова издание «ВсёПроСпорт».

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.

27-летний россиянин летом заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. IIHF установила, что Федотов нарушил свой договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф не исключил, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова.

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