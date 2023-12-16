В IIHF не исключили, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова
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«Будет зависеть от того, что после этого решения будут делать ЦСКА, ФХР и Федотов», — цитирует «Спорт-Экспресс» Тардифа, который ответил на вопрос о возможном исключении.
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF правильно установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.
Федотов летом заключил контракт новичка с командой из США, однако его призвали на срочную службу в армию. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.
Ранее Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.