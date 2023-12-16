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В IIHF не исключили, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф дал понять, что при определённых обстоятельствах на Федерацию хоккея России (ФХР) могут быть наложены более жёсткие санкции из-за дела голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
В IIHF не исключили, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова
  • Gettyimages.ru

«Будет зависеть от того, что после этого решения будут делать ЦСКА, ФХР и Федотов», — цитирует «Спорт-Экспресс» Тардифа, который ответил на вопрос о возможном исключении.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF правильно установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Федотов летом заключил контракт новичка с командой из США, однако его призвали на срочную службу в армию. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.

Ранее Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.

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