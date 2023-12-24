«Стараюсь оправдать ожидания»: Дроздов — о прогрессе в «Салавате Юлаеве», силе «Спартака» и уникальности Зелёного дерби
- РИА Новости
— Какие впечатления оставил у вас Кубок Первого канала?
— Превосходная организация турнира. Можно сказать, в перерыве между матчами регулярки КХЛ получил определённую возможность для психологической перезагрузки. Испытал исключительно удовольствие.
— Какие задачи ставила перед собой сборная Белоруссии?
— Целью была победа на турнире, как и в прошлом году. Хотели защитить завоёванный в 2022-м трофей. Жаль, не вышло.
— Вы проводите уже второй сезон в составе «Салавата Юлаева». Что кардинально отличает команду из Уфы от «Спартака», за который выступали ранее?
— Не могу утверждать, что оказался чем-то поражён. Пожалуй, в «Салавате» более серьёзная организация: все процессы протекают системно и слаженно. Коллектив борется за самые высокие места. Нахожусь тут второй год и привык к этим обстоятельствам.
— Применительно к «Спартаку» с вами нельзя не согласиться, если взять предыдущий сезон. Но в нынешнем москвичи лидируют в сводной таблице лиги.
— Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутьё.
— Связываете прорыв бывшего коллектива именно с удачной селекцией?
— По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым.Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака».
— Вы близки к тому, чтобы установить личный рекорд за сезон в КХЛ как по количеству голов, так и по числу очков. За счёт чего удаётся стремительно прогрессировать?
— Провожу третий сезон на высоком уровне, получаю игровую практику на постоянной основе и чувствую доверие наставников. Просто стараюсь оправдать возложенные на меня ожидания. Во главу угла ставлю взаимопонимание с партнёрами: они помогают мне прибавлять, а я стараюсь отплатить той же монетой. Думаю, это как раз и помогает улучшать собственную статистику.
— Некоторые хоккеисты считают личные показатели незначительными на фоне командных. Что думаете вы?
— Не стану лукавить: конечно, хочется повышать собственную результативность год от года. Вместе с тем не скажу, что персональные успехи для меня преобладают над коллективными. Это не так, но каждый хоккеист в глубине души желает набирать как можно больше очков.
— Какая дружина Восточной конференции является для вас самым принципиальным соперником со спортивной точки зрения?
— Пожалуй, как со спортивной, так и с психологической, — всё же «Ак Барс».
— Прониклись атмосферой «Зелёного дерби»?
— На 100%. Это всегда сверхтяжёлые и выматывающие противостояния при заполненных трибунах. Потому среди прочих выделю именно встречи с казанцами. В такие моменты эмоции на льду просто зашкаливают.
— Можете провести параллель с московскими дерби с «Динамо» и ЦСКА в период ваших выступлений за «Спартак»?
— В столице действительно была прекрасная атмосфера на каждом матче. У красно-белых отличные фанаты, поддержку которых постоянно ощущаешь. Несмотря на то, что провёл в этой команде всего один сезон, он мне очень сильно запомнился.
— Допускаете своё возвращение в стан москвичей?
— Вы знаете, сложно предугадать, куда заведёт кривая профессиональной карьеры. На данный момент у меня действует контракт с «Салаватом Юлаевым». Могу сказать лишь одно: никогда не говори «никогда».
— Что думаете об отъезде российских и белорусских игроков в НХЛ?
— Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают «зацепить» за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы. Но я не ставлю перед собой цели попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится.
— У вас есть любимая команда в НХЛ?
— Не могу назвать конкретную. Да и НХЛ славится в первую очередь равным уровнем участников. Меня привлекает, скорее, зрелищность самого хоккея.
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