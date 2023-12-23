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Жамнов: ХК «Спартак» рассчитывает на точечное усиление

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов дал понять, что в московскую команду придут новые хоккеисты.

«Хотелось бы точечного усиления, но мы прекрасно понимаем возможности клуба. Все думают, что у нас большой бюджет и мы можем позволить дорогого игрока, но мы исходим из того, что нам нужно», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он уточнил, что «менять шило на мыло не хочется».

«Если будем усиливаться, то конкретно и брать того игрока, который нам поможет. Есть игроки, по которым мы работаем. Посмотрим, как всё будет складываться», — добавил Жамнов.

Окно дозаявок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закроется 28 декабря.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл минское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.

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