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«Спартак» обыграл минское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на Малой спортивной арене «Лужники» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24-я), Николай Голдобин (47-я) и Павел Порядин (60-я). У проигравших отличился Андрей Стась (13-я) и Сэм Энас (45-я).

«Спартак» с 60 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (40) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что словацкий голкипер Патрик Рыбар продолжит выступать за московский «Спартак» в чемпионате КХЛ сезона-2024/25.

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