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ХК «Спартак» подписал новый контракт со словацким голкипером Рыбаром

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Словацкий голкипер Патрик Рыбар продолжит выступать за московский «Спартак» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.

Столичный клуб заключил новый контракт с 30-летним хоккеистом. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба КХЛ.

Рыбар выступает за «Спартак» с 2022 года. Словак в сезоне-2022/23 сыграл в 26 матчах и одержал 16 побед. На данный момент в Западной конференции лидируют с 58 очками красно-белые и московское «Динамо».

Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев отреагировал на возвращение олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в «Спартак».

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