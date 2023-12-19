Плющев — о Ковальчуке в «Спартаке»: уходить нужно вовремя

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев отреагировал на возвращение олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Не знаю, какую цель ставят перед собой менеджеры москвичей. Давайте объективно, речь об атлете хотя и классном, но возрастном. Плюс он не выходил на лёд два года. Может, всё делается для привлечения внимания. Другой вопрос: нужно ли это самому Илье? Он понимает, что болельщики хотят видеть его в идеальной форме, как в «Атланте» нулевых, где он творил чудеса. Всех обходил, бросал по девяткам. От него и в «Спартаке» будут ждать подобных перформансов. Да, Ковальчук поможет в раздевалке. А на площадке? Есть хорошая фраза: «Уходить нужно вовремя». Одно дело повесить коньки на гвоздь, находясь на пике, и другое — мучиться и выслушивать претензии. Его будут ценить только за ту игру, которую он показывал в лучшие годы в НХЛ. Фанаты безжалостны: сегодня они тебя боготворят, а завтра клеймят», — заявил Плющев RT.

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее Плющев высказался о покупке ХК СКА лидеров других команд.