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Плющев: на месте руководства КХЛ я бы изменил некоторые пункты регламента

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев высказался о покупке ХК СКА лидеров других команд.

«Если регламент позволяет заниматься подобными вещами, как можно их в чём-то обвинять? Что не запрещено, то разрешено. Другое дело, имеются некие этические нормы. На месте руководства КХЛ я бы изменил некоторые пункты регламента. Не должно быть такого, чтобы атлеты имели право переходить в другие команды до Нового года. Открывает регулярку один коллектив, а заканчивает —  другой. Это раздражает и болельщиков, и специалистов, хотя с точки зрения закона всё чисто», — заявил Плющев RT.

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее СКА одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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