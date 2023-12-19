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СКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ

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СКА одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 7:2.

В составе санкт-петербургской команды отличились Марат Хайруллин (7-я, 47-я минуты), Михаил Воробьёв (41-я, 53-я минуты), Борна Рендулич (43-я), Арсений Грицюк (50-я) и Василий Глотов (55-я). У гостей забросили Сергей Попов (31-я) и Тимур Хафизов (45-я).

СКА с 51 очком расположился на пятом месте в Западной конференции. «Сочи» с 32 очками на десятой позиции.

Ранее московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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