СКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
Игра завершилась со счётом 7:2.
В составе санкт-петербургской команды отличились Марат Хайруллин (7-я, 47-я минуты), Михаил Воробьёв (41-я, 53-я минуты), Борна Рендулич (43-я), Арсений Грицюк (50-я) и Василий Глотов (55-я). У гостей забросили Сергей Попов (31-я) и Тимур Хафизов (45-я).
СКА с 51 очком расположился на пятом месте в Западной конференции. «Сочи» с 32 очками на десятой позиции.
Ранее московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.