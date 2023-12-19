«Лезут на льду из кожи вон»: Плющев — о взлёте «Спартака», спадах СКА и ЦСКА, работе Ларионова и возвращении Федотова

«Спартак» добился успеха в новом сезоне КХЛ благодаря уникальному психологическому настрою, заявил в интервью RT бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев. По его мнению, Алексей Жамнов поставил подопечным комбинационную игру, а также грамотно сформировал ведущее звено. Специалист также рассказал о причинах спада ЦСКА и СКА на старте регулярки, объяснил, как Игорю Ларионову удаётся давать результат с «Торпедо», назвал надуманной проблему оттока молодых хоккеистов за рубеж и прокомментировал историю с Иваном Федотовым.

— Несмотря на то, что ЦСКА и СКА выправили положение, старт сезона КХЛ получился для обеих команд не самым удачным. С чем это связываете?

— С москвичами всё однозначно. Состав у них очень приличный, люди сыгранные и опыта накоплено больше, чем у кого-либо. Но сами хоккеисты отмечают, что слишком поздно начали предсезонную подготовку. Видимо, тренеры посчитали, что пример НХЛ, где спортсмены готовятся сами, должен помочь. Но у нас делать это не умеют. Всегда нужно всех направлять и приводить к общему знаменателю.

У СКА на 90% поменялся состав. Какие бы сильные исполнители ни пришли, им требуется время. Добротный коллектив сплачивается не за две недели. А необходимый опыт всегда приобретается методом проб и ошибок. Невозможно с листа показывать такие же результаты, как в двух предыдущих сезонах. Я бы не рискнул проводить настолько серьёзные изменения. Команда ведь и так демонстрировала добротный хоккей.

— При этом петербуржцев упрекают в том, что они забирают хоккеистов из других команд лиги.

— Если регламент позволяет заниматься подобными вещами, как можно их в чём-то обвинять? Что не запрещено, то разрешено. Другое дело, что есть некие этические нормы. На месте руководства КХЛ я был изменил некоторые пункты регламента. Не должно быть такого, чтобы игроки имели право переходить в другие команды до нового года. Открывает регулярку один коллектив, а заканчивает — другой. Это раздражает и болельщиков, и специалистов, хотя с точки зрения закона всё чисто.

— В НХЛ команда, снявшая вратаря в овертайме и пропустившая в формате «четыре на три» в пустые ворота, не набирает ни одного очка. Не считаете, что КХЛ пошло бы на пользу это нововведение?

— Не думаю, что следует кардинально менять правила. Тренеры идут на осознанный риск и это их выбор. Я бы вообще отменил овертаймы и серии буллитов. Разошлись миром — получите по очку. А победитель должен зарабатывать два. Вообще в текущем розыгрыше КХЛ сильно увеличилось количество встреч с овертаймами. На мой взгляд, это подозрительно.

— Наставник СКА Роман Ротенберг довольно жёстко отреагировал на драку Ивана Зинченко и Марка Вербы в матче с «Авангардом». Как вы относитесь к подобным выяснениям отношений на льду?

— Очень плохо. Хоккей — в первую очередь зрелище. Да, многие говорят, что это шоу. Некоторые комментаторы взахлёб описывают потасовки, называя их изюминками матчей. Но какие это изюминки, если люди разбивают друг другу лица? Мы же не на кулачных боях или ММА. Считаю, нужно предпринять меры. И я не понимаю судейский комитет КХЛ, который, с одной стороны, борется за чистоту хоккея, а с другой, не удаляет игроков, когда они сбрасывают перчатки и дерутся. Вы либо разрешите, либо запретите. Только дебилы кидаются на соперников. Человек не умеет держать клюшку, зато бежит бить коллег.

— Ротенберг также жаловался на низкое качество льда.

— Не помню, чтобы в предыдущих сезонах у участников возникали вопросы к состоянию льда. Не говоря уже о том, что в таком случае претензии надо предъявлять лиге, так как существует специальная комиссия, принимающая все арены перед стартом чемпионата. И речь не только о покрытии, но и об инфраструктуре. Нареканий ни к кому не возникло. Думаю, Роман Борисович дал волю эмоциям. Это неудивительно, если вспомнить, как перед началом сезона он заявлял о формировании сильнейшего коллектива лиги. Но до определённого момента результаты оставляли желать лучшего. В такие моменты всегда хочется предъявить претензии кому-то со стороны.

Главная задача Ротенберга состоит в том, чтобы из просто хороших хоккеистов сделать классную команду. На это требуется время, но, как я понял, в клубе надеялись на индивидуальное мастерство новичков. А хоккей — командная игра, и спайку коллектива никто не отменял. Люди должны притереться друг к другу в том числе психологически, и это непростой процесс. Огромную роль здесь выполняют наставники, которые обязаны объединить подопечных в единое целое. Не бывает так, что ты просто взял человека, и он сходу стал давать результат. Парень в одном клубе может смотреться великолепно, а в другом провалиться. Примеров тому масса даже в НХЛ. Санкт-Петербург — город высокой культуры, и не каждый атлет с периферии способен быстро там адаптироваться.

— «Спартак», напротив, приятно удивляет. Причём сходу повели красно-белых за собой как раз новобранцы: Николай Голдобин, Павел Порядин и Иван Морозов.

— Тут совсем другая ситуация. На них как раз не рассчитывали на предыдущих местах работы. При этом они сами прекрасно осознавали, что не раскрыли свой потенциал. Вспомните ХК МВД, в 2010-м добравшийся до финала Кубка Гагарина. Его укомплектовали ребятами из третьих-четвёртых звеньев других команд. Но Олег Знарок из никому не нужных исполнителей собрал мощную команду, добившуюся успеха исключительно на характере и амбициях. Хотя, конечно, велика была и заслуга тренера.

В «Спартаке» на первый план тоже вышла психология. А Алексей Жамнов с помощниками объединили Голдобина, Порядина и Морозова в одно звено и попали в десятку. Эта тройка наводит ужас на всех. Когда у спортсменов есть желание доказать что-то не только наставникам, не повершившим в них, но и всем окружающим, они лезут на льду из кожи вон. А если приходит хоккеист, ярко проявивший себя в стане соперника, он уверен: доказывать ему нечего. Это и играло отчасти злую шутку со СКА.

— Вы вообще знакомы с методами работы Жамнова?

— Он пытается привить «Спартаку» игровой хоккей. Поэтому красно-белые смотрятся интересно и забросили больше всех. А главное — они подобрали оптимальный состав первого звена. Раньше в грандах были свои ключевые сочетания. Скажем, в «Ак Барсе» Данис Зарипов, Сергей Зиновьев и Алексей Морозов. А в текущем сезоне у признанных фаворитов нет таких ярких троек. Все звенья — ровненькие. Обязательно должны быть лидеры, способные помочь в тяжёлый момент.

Они больше времени получают как в большинстве, так и в меньшинстве, так как многое умеют. Иногда смотришь: вроде опытные ребята, а допускают детские ошибки. Стоит защитник ЦСКА и опекает пятачок, хотя должен крыть оппонента. А ведь защитник не имеет права находиться спиной к нападающему, чтобы видеть его и в любой миг заблокировать клюшку. В итоге у него из-за спины забивают. Такие помарки в моё время не совершали и в ДЮСШ. Всегда говорили: «Не шлифуйте пятачок, там играет вратарь».

— К теме голкиперов, мог ли на действующих обладателях Кубка Гагарина негативно сказаться скандал с Иваном Федотовым?

— Вся эта чехарда не могла не повлиять на красно-синих и в первую очередь на него самого. Человек не играл год, ему нужно было аккуратно вкатиться в сезон, почувствовать уверенность в себе. И тут IIHF накладывает на него и клуб санкции. Да и партнёры, увы, не сильно помогают. Форварды не реализуют моменты, а защитники ошибаются на своей половине. Очевидно, сам Федотов пока не в тех кондициях, чтобы в одиночку вытягивать тяжелейшие матчи. Считаю, в 2022-м именно он выиграл как Кубок Гагарина, так и серебро Олимпийских игр. Сборная России тогда смотрелась в Пекине неубедительно.

— Конфликт, произошедший между вратарём и ЦСКА, не выходит за рамки нормальных рабочих отношений?

— Во-первых, он был призван в армию в соответствии с законодательством. Во-вторых, мы не знаем, что произошло в клубе. Остаётся фантазировать. Тем более его представители не пытались опротестовать произошедшее. А Федотов — большой молодец. Он принял случившееся как должное и отслужил.

— Правильно ли было заявлять хоккеиста, несмотря на дисквалификацию со стороны IIHF?

— На мой взгляд, армейцы поступили верно. Международная федерация пытается корчить из себя невинных девочек, мол, всегда действуют согласно нормам регламентов. Мне очень интересно, какое решение там примут по Израилю, ведь национальные команды страны участвуют в соревнованиях под эгидой IIHF. Посмотрим, отстранят ли их как Россию. ЦСКА пошёл на принцип. Если вы не уважаете наши интересы, почему мы должны слушаться вас? Плюс, клуб имел моральные обязательства перед хоккеистом.

Но мне непонятно, почему дело вообще дошло до IIHF. Всё можно было решить на уровне коллективов и договориться с «Филадельфией», ведь там во вратаре и не были особо заинтересованы. Возможно, чьи-то амбиции зашкалили. Игорь Есмантович говорил: «Мы сами по себе». Но это не так. Россия всё равно вращается в общей хоккейной среде, и нужно относиться к коллегам с уважением. Тем более в НХЛ не было прецедентов, чтобы отечественным игрокам чинили какие-то препятствия. Напротив, им шли навстречу, когда они отказывались выходить на лёд в джерси в расцветке ЛГБТ*-флага. Уверен, в ситуации с Федотовым не доработали именно руководители ЦСКА.

— В нынешнем сезоне КХЛ было введено несколько новшеств, в частности, перекрёстный плей-офф. Как к этому относитесь?

— О нём говорили лет восемь. Не следует подозревать, что он был придуман для сведения ЦСКА и СКА в финале Кубка Гагарина. Наоборот, появляется возможность выстрелить у других. Прежде армейцы разыгрывали между собой звание сильнейшей команды Запада, и одна из них оставалась лишней. Для того и проведена данная реформа, чтобы в решающем противостоянии сходились два мощнейших коллектива лиги, даже если они представляют одну конференцию. Возможно, поборются за трофей представители Востока. Перекрёстный плей-офф добавит интриги и разнообразия. Вспомните полуфинал между СКА и ЦСКА в 2015-м, когда москвичи выиграли три первых матча, но в итоге умудрились уступить. Это было зрелище, достойное финала.

Притом серию отсудила одна бригада рефери. Мне, как главному арбитру КХЛ, за это предъявляли претензии. Я объяснял, что после двух поединков в столице позвонил Ротенбергу и Есмантовичу и спросил, нет ли претензий по судейству. Оба ответили отрицательно, хотя СКА уступал. Передо мной встала дилемма. Если я заменю рефери, а петербуржцы примутся штамповать победы, то скажут: это было сделано им на руку. Напряжение было страшным. Я тогда поинтересовался у подопечных: «Ребята, вы выдержите?» Сказали: «Постараемся». Но я видел, что после окончания каждой встречи они были полностью выжаты. Представляете, какое давление оказывалось на судей со стороны хоккеистов и трибун. Но они справились, и вопросы по итогам серии скорее возникали к штабу москвичей. А в битве за трофей петербуржцы как по паркету прокатились по «Ак Барсу». Там даже близко не возникло интриги.

Повторюсь, кубок должны оспаривать две сильнейшие дружины, и не важно, из какой они конференции. Если «Ак Барс» и «Металлург» будут выбивать ЦСКА или СКА, что в этом плохого? Противники нововведения, конечно, есть, ведь прежде люди могли планировать: мы дойдём до определённой стадии Кубка Гагарина и обеспечим себе приемлемую позицию. А теперь есть риск прекратить сопротивление и в первом раунде. Знаю руководителей, которые именно так рассуждали.

— Как относитесь к правилу пяти секунд за воротами? Это было сделано, чтобы ускорить темп игры, но по факту теперь защитники просто уезжают из этой зоны и отдают друг другу передачи перед своим вратарём.

— Подобное придумывают люди, никогда не игравшие в хоккей. Они научились кататься на коньках, почитали регламент и подумали, что поймали бога за бороду. Это искусственное правило, которым никто не пользуется. Если хоккеисты стоят не за воротами, а в трёх метрах от лицевой, ничего не меняется. Говорят, теперь у игроков меньше времени подумать, но в нашем виде включать голову нужно постоянно. Он и интересен, когда спортсмены принимают неординарные решения, а не просто отдают передачу ближнему. Да и требования к защитникам изменились. В НХЛ они фактически исполняют роль нападающих и не боятся брать ответственность на себя. Когда защитник тащит вперёд шайбу, он вытягивает на себя соперника и даёт возможность партнёрам открыться в свободной зоне. А если он стоит и думает, куда бы отправить шайбу, три хоккеиста атакующей группы противостоят пяти оппонентам. Какая тут может быть острота? Это силовой хоккей 1970-х годов. Как раз сборная СССР показала североамериканцам, что действовать на льду можно иначе.

Сейчас в НХЛ многие ставят комбинационный хоккей, основанный на высоком индивидуальном мастерстве. Там и драк почти нет. А в КХЛ бросаются друг на друга. Мне довелось потренироваться и даже поиграть с легендами, и они всегда повторяли: «Кто умеет играть, драться не станет». Команда ниже уровнем всегда допускала больше фолов, поскольку не хватало мастерства, чтобы технично отобрать шайбу. То же наблюдаем сегодня. Если ты не успеваешь за соперником, остаётся цеплять его «крючком». Всегда говорил и говорю судьям: «Хоккеисты заигрываются, и вам нужно обозначить своё присутствие». Потому часто можно услышать, как арбитры кричат: «Руки внизу!» Они обязаны не просто быть статистами и давать свистки, а подсказывать игрокам, особенно молодым, чтобы те понимали: вы находитесь рядом и всё видите. Таким образом часть фолов сразу исключается.

У рефери нет своих болельщиков, и они всегда виноваты. Поэтому надо просто работать согласно букве закона, тогда всегда можно оправдать собственные вердикты. Если же ты где-то пожалел одних, потом чуть помог другим, встреча выходит из-под контроля.

Вспоминается противостояние «Йокерита» и ЦСКА, когда на послематчевой пресс-конференции наставник финского коллектива заявил: «Так судить нельзя». Один из журналистов напомнил ему, как его подопечные не реализовали три большинства подряд. Самое смешное, что в перерыве уже армейцы набирали в КХЛ с аналогичными жалобами. Мне позвонили с криками: «Что творит судья Вячеслав Буланов?» Ответил: «Удаления были 200%-ные». В итоге москвичи выиграли, и их руководители после финальной сирены подчеркнули, что не имеют претензий к рефери. До такого цирка доходило.

По поводу «Йокерита» пришлось готовить служебный рапорт, поскольку финны стали везде выступать, мол, российские судьи относятся к ним предвзято. Попросил предоставить мне информацию по всем матчам команды и подготовил аналитику. В итоге выяснилось, что 83% очков она набрала во встречах, которые обслуживали отечественные специалисты. Тогда на одну из игр «Йокерита» я специально поставил финскую бригаду, и он уступил. После клуб попросил никогда больше не назначать местных арбитров, поскольку у них какие-то свои тёрки. Суть в том, что люди не всегда отвечают за свои слова. Причём меня заставляли это делать, а сами просто отказывались от претензий.

Но мне больше понравилось, как один из менеджеров сказал: «Мы ставили Плющева, чтобы он выражал наши интересы». Люди даже не понимают, кто такой главный арбитр КХЛ. Как он может защищать интересы той или иной команды? Доходило до смешного. Например, по ходу серии ЦСКА — СКА мне позвонили из стана столичных армейцев и предложили самим назначать арбитров: на один матч — москвичи, на следующий — петербуржцы. Вскипел, но старался объяснить, что это нереально. Причём люди реально верили, что если назначат арбитров сами, всё будет хорошо. Таков уровень руководителей грандов отечественного хоккея.

— Илья Ковальчук вернулся в «Спартак». Это пойдёт красно-белым на благо?

— Не знаю, какую цель ставят перед собой менеджеры москвичей. Давайте объективно, речь об атлете хотя и классном, но возрастном. Плюс он не выходил на лёд два года. Может, всё делается для привлечения внимания. Другой вопрос: нужно ли это самому Илье? Он понимает, что болельщики хотят видеть его в идеальной форме, как в «Атланте» 2000-х, где он творил чудеса. Всех обходил, бросал по девяткам. От него и в «Спартаке» будут ждать подобных перфомансов. Да, Ковальчук поможет в раздевалке. А на площадке? Есть хорошая фраза: «Уходить нужно вовремя». Одно дело повесить коньки на гвоздь, находясь на пике, и другое — мучиться и выслушивать претензии. Его будут ценить только за ту игру, которую он показывал в лучшие годы в НХЛ. Фанаты безжалостны: сегодня они тебя боготворят, а завтра клеймят.

— Удивлены, как «Торпедо», не имея в составе звёзд, второй сезон показывает яркий хоккей?

— А где у нас звёзды? В «Ак Барсе»? Если только по меркам КХЛ. Речь об исполнителях, вернувшихся из-за океана. Если бы в них были заинтересованы клубы НХЛ, они бы не приехали. Да, они — мастеровитые ребята, но не способны сходу решать серьёзные задачи. Возьмём Дмитрия Яшкина. Неплохой нападающий, но не звезда и не лидер. Из той же категории Вадим Шипачёв. Практически все хоккеисты, находящиеся на ведущих ролях в лиге, имеют опыт выступления в Северной Америке и по каким-то причинам там не закрепились. Поэтому Игорь Ларионов в Нижнем Новгороде доверяет молодёжи, не заглядывая в паспорта. В итоге 18-летний Никита Артамонов и 21-летний Василий Атанасов смотрятся шикарно.

Во времена СССР юноши и пробивались в основу. Александр Мальцев попал в символическую сборную чемпионата мира-1970 в 20. А что творили Владимир Викулов и Виктор Полупанов в 18! В таком возрасте хоккеист, если подходит по уровню мастерства, должен выходить на лёд. Ларионов это прекрасно понимает и предоставляет им практику.

— В чём феномен нижегородской команды?

— Ларионов — человек советской школы. Он прививает ребятам комбинационный хоккей с высокой культурой паса.

— При этом «Торпедо» считается одним из самых бедных клубов Западной конференции.

— Всё дело в психологии. Ларионов — не Дэвид Немировски, который путешествует из коллектива в коллектив и в лучшем случае болтается где-то в середине таблицы. Он пришёл со своим колоссальным опытом и не просто тренирует, а объясняет подопечным многие вещи. Есть специалисты, которые спускаются на площадку и бросают шайбу на лёд. А Игорь Николаевич разжёвывает мельчайшие нюансы. И в этих деталях чувствуется советская школа. В СССР ведь все команды ставили игровой хоккей, но со своим лицом: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Химик» из крошечного Воскресенска, умудрявшийся брать медали первенства страны. Ведь Ларионова, как и Валерия Каменского, воспитал в «Химике» Николай Эпштейн. Он всегда говорил: «Главное — не пропустить, а свою шайбочку мы забьём».

ЦСКА во главе с Анатолием Тарасовым ставил на мощь и скоростно-силовую работу. «Спартак» показывал интересный хитрый хоккей. Тогда болельщики знали своих любимцев назубок. А сейчас попроси у любого назвать первую пятёрку коллектива, никто не вспомнит, поскольку составы постоянно меняются. Только столичные армейцы более-менее стабильны. У красно-белых вроде появилось ведущее звено, но все остальные ротируются. О СКА я и не говорю, там постоянно находятся в поиске идеальных сочетаний. Ларионов же привнёс в «Торпедо» стабильность. Он никогда не дёргает подопечных и убирает человека со льда только по причине травмы. Даже если кто-то допустил ошибку, тренер не наказывает его, а даёт возможность реабилитироваться. Он верит в игроков.

— К слову, наставник в начале сезона пожаловался на плохие клюшки. Может ли некачественная амуниция по-настоящему мешать командам в КХЛ?

— Вы сами сказали, что нижегородцы не обладают безграничным бюджетом. Может, по этой причине клуб вынужден закупать более дешёвые клюшки. Не исключаю, что пришлось экономить. Я сам был тренером и прекрасно знаю, как тяжело, когда игроки заказывают одну экипировку, а привозят другую. А они ведь привыкают к определённым клюшкам, и этот фактор весьма значим. Тем более, что нынешнее поколение очень привередливо в этом отношении. Помню, как в одной из команд ведущий хоккеист приехал на смену на скамейку и пожаловался: «Коньки вообще не те, не знаю, что с ними происходит. Кто их точил?» Специалист, ответственный за это, ответил, мол, снимай, сейчас быстро наточу. В итоге через пару смен человек возвращается на лёд довольный и забивает: «Всё, класс! Лезвия — супер!» Смотрю на того сотрудника, который относил коньки, а он смеётся: «Я ничего с ними не делал».

— Расскажите про похожие забавные эпизоды в вашей карьере.

— Мне посчастливилось в своё время играть с Александром Рагулиным. Никогда не забуду, как Александр Павлович зашёл в раздевалку, взял первую попавшуюся клюшку и направился в сторону льда. Я его зову: «Палыч, ты чего даже не потрогал её?» Он на меня смотрит и говорит: «Володь, умеешь играть — любое орудие подойдёт» (смеётся).

— Что думаете о высказывании Владимира Путина о «дельцах от хоккея», которые тащат молодых игроков за границу?

— Считаю, президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, а особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие запреты ввести. Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. В 90-е да, целыми составами покидали Омск, Усть-Каменогорск и другие города. Было страшное время. Иногда случается, что человеку не дают играть: он, якобы, не подходит по уровню. Так Никита Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они, и где Никита?

— Какие ещё проблемы существуют в отечественном детско-юношеском хоккее?

— У нас 23 клуба в КХЛ и 29 — в ВХЛ. У всех есть свои ДЮСШ. А теперь давайте посчитаем количество академий. В Москве они имеются у «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. По одной — в Казани, Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Челябинске и Уфе. Условно, девять штук. Воспитывают ли эти учреждения большое количество талантов? Нет. Они не вышли на требуемый уровень. Способные ребята появляются, но речь о самородках. Например, Кирилл Капризов. Сейчас ярко проявили себя Прохор Полтапов из ЦСКА и пара ребят из «Торпедо». Это не продукт системной работы, а исключение из правила.

— Которое только его подтверждает?

— Именно. Если каждая из вышеупомянутых академий готовила бы по одному мастеру в год, наша молодёжка была бы в шоколаде. Я в своё время выпустил команду, где из 22 ребят 20 оказались задрафтованы в НХЛ: Станислав Чистов, Александр Свитов, Александр Фролов, Фёдор Тютин, Антон Волченков, да тот же Ковальчук. На старых дрожжах работала система подготовки. А кого воспитывают сейчас? Однажды на матче молодёжной сборной России спросил скаута, как много талантливых ребят он приметил. Ответил — одного. Но их должно быть минимум 15. Недавно присутствовал на занятии молодёжного коллектива одной из академий. При выполнении упражнения «атака без помех» или «выход один в ноль» игроки просто бросали вратарю в живот. И ни единого замечания от тренера! Что это за подход? В Канаде за подобные вещи очень жёстко спрашивают. Потом так и в официальной встрече: 50 бросков и два гола.

— Имеет ли место вмешательство в тренировочный процесс со стороны родителей?

— Это действительно большая проблема. Директоры и наставники должны перекрывать кислород таким родителям. Я уже общался с людьми, которые говорят: «Они сидят на трибуне и, если что не так, пишут заявления в прокуратуру». Я отвечаю: «У вас детская спортивная школа». Разве в общеобразовательных учреждениях мамы и папы ходят на уроки? Их не пускают.

Расскажу историю: у моего знакомого наставника шло занятие. Все ребята едут в одну сторону, а один парень — в противоположную. Ему раз говорят, второй — а он по-прежнему делает всё наоборот. В итоге выяснилось: у этого мальчика дедушка — электрик. Встроил ему гарнитуру в шлем и рассказывал, как нужно выполнять упражнения «правильно».

— Нужно ли на уровне регламента запретить отъезд юных хоккеистов в Северную Америку или Европу?

— Запрещать ничего не надо. Всегда найдутся лазейки, чтобы обойти ограничения. Зачастую спортсмены просто отправляются жить вместе с семьёй в другие страны. Получается, родители уедут, а ребёнка вынудят остаться на Родине? Помимо прочего, многие везут детей из провинции в Москву или Санкт-Петербург. Ребята меняют привычный уклад и многие теряются. Есть и другие нюансы. В США и Канаде никто не обещает золотые горы. Оттуда всё чаще, напротив, возвращаются в Россию. Надо учитывать и отношение к нам там. В целом считаю: кто хочет уехать, пусть делает это. Не стоит разводить панику из-за нескольких человек. Зачастую приходится менять дислокацию по субъективным причинам: что-то не нравится или не дают играть, как, например, в «Куньлуне» сейчас. Там работают специалисты из Прибалтики, которые просто не ставят отечественных игроков в состав, зато выпускают своих смешных.

— Но это выстрел себе в ногу.

— Получается так. По моей информации, главный тренер латыш Виктор Игнатьев не говорит в команде на русском языке, хотя имеет корни из нашей страны. Рано или поздно в руководстве клуба поймут, что надо делать ставку на других людей.



— Какие ещё реформы необходимо провести в детско-юношеском хоккее?

— Изменить название лиг. КХЛ, ВХЛ, МХЛ и так далее. С детства приучают, как будто первенства России не существует. Раньше стать чемпионом СССР было сверхпочётно. Мы брали золотые медали первенства страны, а теперь команды становятся чемпионами лиги. Лига — это коммерция, а отсюда коммерческое мышление и отъезды за границу. Почему в футболе фамилии на майках пишутся кириллицей, а в хоккее латиницей?

— Но лига ведь континентальная.

— КХЛ в 2008-м и в 2023-м — разные вещи. Существует же Уимблдон — Открытое первенство Великобритании по теннису. Назовите нашу лигу Открытым чемпионатом России. Какая же она континентальная? Ещё отсутствует идеологическая подготовка спортсменов. Сейчас их интересует только сумма в контракте. Люди бегают из клуба в клуб по кругу. Раньше костяк команды держался годами, уходили единицы. Ныне болельщики даже не знают, кто из хоккеистов выходит на лёд, поскольку состав меняется каждый сезон.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.