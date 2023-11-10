Медведев заявил, что СКА поменял бы тренера, если бы клуб не доверял Ротенбергу

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о доверии к главному тренеру петербургского клуба Роману Ротенбергу.

«Команда продолжает строительство. Как мы знаем, именно на этих «этажах» находятся функциональные подразделения. Давать заключение о работе главного тренера ещё рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — цитирует Медведева РИА Новости.

9 ноября СКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

СКА набрал 28 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Трактора» 35 очков и шестая позиция в Восточной конференции.

Ранее Ротенберг ответил на критику в адрес его и команды.