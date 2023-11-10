Ротенберг: критикуйте меня сколько хотите, но команду не трогайте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на критику в адрес его и команды.

«Провокаций бывает много. Ничего нового. Значит, кто‑то хочет нас расшатать. Но это сделать не получится. Московские журналисты не критикуют ЦСКА, а петербургские провоцируют СКА. Давайте подумаем над тем, чтобы поддерживать команду. Критикуйте меня сколько хотите. Но команду не трогайте», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

9 ноября СКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

СКА набрал 28 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Трактора» 35 очков и шестая позиция в Восточной конференции.

Ранее хет-трик Буше помог «Авангарду» обыграть ЦСКА в КХЛ.