Третьяк: ФХР не возражает против продления сезона КХЛ до мая
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«ФХР не возражает. Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре», — цитирует Третьяка ТАСС.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Из-за появившегося свободного времени руководство КХЛ предложило продлить чемпионат.
Ранее Третьяк заявил, что Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала по хоккею.