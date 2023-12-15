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Третьяк: ФХР не возражает против продления сезона КХЛ до мая

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает неплохим предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о продлении сезона до мая.
Третьяк: ФХР не возражает против продления сезона КХЛ до мая
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«ФХР не возражает. Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре», — цитирует Третьяка ТАСС.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Из-за появившегося свободного времени руководство КХЛ предложило продлить чемпионат.

Ранее Третьяк заявил, что Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала по хоккею.

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