Третьяк: ФХР не возражает против продления сезона КХЛ до мая

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает неплохим предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о продлении сезона до мая.

«ФХР не возражает. Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре», — цитирует Третьяка ТАСС.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Из-за появившегося свободного времени руководство КХЛ предложило продлить чемпионат.

Ранее Третьяк заявил, что Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала по хоккею.