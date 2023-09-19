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Ларионов: хоккеисты играют для зрителей, а не для спонсоров

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поведение хоккеистов после матчей.
Ларионов: хоккеисты играют для зрителей, а не для спонсоров
  • Gettyimages.ru

«Ребята играют для зрителей, а не для «Башнефти», ГАЗа, «Роснефти» или «Газпрома». К сожалению, так оно и есть в нашем хоккее. В НХЛ ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он добавил, что игроки должны быть примером для зрителей. По его мнению, хоккеисты не могут взять и напиться после матча. При этом тренер отметил, что они не контролируют каждого игрока, потому что каждый сам выбирает свою карьеру. По словам Ларионова, они лишь могут рекомендовать и направить спортсменов.

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что ЦСКА играл неуверенно в первом периоде матча с «Локомотивом».

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