Фёдоров заявил, что ЦСКА играл неуверенно в первом периоде матча с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» — с победой. К сожалению, мы играем не очень уверенно первый период. Тем не менее следующие сорок минут по игре для нас складываются неплохо. В прошлом матче нам удалось сравнять счёт, в этой встрече — нет», — приводит слова Фёдорова «Чемпионат».

По словам тренера, команда не имеет права так начинать игры.

«Мы не должны так играть в первом периоде. Будем над этим думать, посмотрим нашу подготовку в очередной раз. Постараемся найти ключи решения вопросов», — сказал он.

Встреча проходила на «Арене ЦСКА» и завершилась со счётом 1:2.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал невезением неудачный старт ЦСКА в КХЛ.