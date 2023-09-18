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Дементьев назвал невезением неудачный старт ЦСКА в КХЛ

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение ЦСКА от ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате и оценил старт московского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Да, сейчас такое ощущение, как будто смотрим на турнирную таблицу вверх ногами. Я считаю, что у ЦСКА какое-то катастрофическое невезение происходит, как будто команду кто-то сглазил. Ситуации, когда Окулов выходит на ворота и промахивается, когда Григоренко по шайбе не попадает, — какой-то ужас. Я бы не обращал внимания на то, что команда два года подряд забирала Кубок Гагарина. В ЦСКА состав практически не менялся, все друг друга знают. Всё равно их потенциал видно — ребята играют системно. ЦСКА даёт возможность соперникам играть в открытый хоккей.

Команда достаточно поздно начала тренировочный процесс. У них задача — быть в форме и быть готовыми к важным играм. Понимая историческую подоплёку ЦСКА, нужно представлять, что у тренерского штаба есть план по подготовке к сезону. Часто бывало, что команды отдавали себя полностью в регулярном чемпионате, а на плей-офф у них сил не оставалось. Чемпионат длинный, и у меня нет никаких сомнений в том, что команда точно пройдёт в игры на вылет», — заявил RT Дементьев.

Ранее сообщалось, что ХК ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.

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