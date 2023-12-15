Самонов: Козлов всегда без лишних эмоций доносит свои требования до хоккеистов

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов дал понять, что ему нравится работать под руководством главного тренера Виктора Козлова.

«Он более спокойный. Всегда без лишних эмоций доносит свои требования до подопечных. Плюс, важно, что сильно не ругает за ошибки. Он может указать на них, и, если ты не сделаешь выводы с течением времени, последуют санкции. Но нет такого, как в других клубах, что за помарку тебя тут же наказывают и отправляют в запас. Козлов сразу объяснил, что хочет видеть в моём исполнении. Просто стараюсь прислушиваться. А самое важное, повторюсь, — обрёл стабильность. Вроде бы на меня выпадает не такой большой объём работы, как в той же «Северстали», но держу уровень и стараюсь выручать партнёров», — заявил Самонов RT.

Полностью интервью с Александром Самоновым читайте на сайте RT.

Ранее Самонов рассказал, как ему удалось забросить шайбу в Матче звёзд КХЛ.