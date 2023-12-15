Самонов — о голе в Матче звёзд КХЛ: не могу сказать, что это было исключительно шоу

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, как ему удалось забросить шайбу в Матче звёзд КХЛ.

«Не могу сказать, что это было исключительно шоу, хотя понятно — выступали для зрителей. Можно сказать, импровизировал. Когда увидел, как дивизион Харламова снял вратаря в концовке первого периода, понял, что есть реальный шанс забить. Я и до того пытался поразить чужой створ. Да и ребята сказали: «Будем играть на тебя. Если что, сразу бросай». Слава богу, точно попал, и шайба залетела в сетку прямо с сиреной. Не скрою, было очень приятно», — заявил RT Самонов.

Полностью интервью с Александром Самоновым читайте на сайте RT.

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