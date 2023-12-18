ЦСКА опроверг информацию об интересе к игрокам «Салавата» Хмелевскому и Самонову

Московский ЦСКА выступил с заявлением об интересе к игрокам уфимского «Салавата Юлаева» Александру Хмелевскому и Александру Самонову.

«Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведёт и никогда не вёл переговоров о переходе этих игроков. Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг клуба путём публикации подобных недостоверных сведений», — говорится в Telegram-канале армейцев.

Красно-синие после 39 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрали 46 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.