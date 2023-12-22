Ротенберг: ленинградская тики-така — это козырь СКА, который мы должны использовать
«ЦСКА — очень хорошая команда, нам было непросто. Понимали важность этого матча. Ленинградская тики-така — это наш козырь, который мы должны использовать. Но это только один матч против очень сильного соперника», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.
Игра завершилась со счётом 6:2.
СКА набрал 55 очков и занимает четвёртое место в Западной конференции. В активе ЦСКА 46 очков и шестая позиция.
Ранее «Локомотив» победил «Витязь» в матче КХЛ.