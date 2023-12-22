RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг: ленинградская тики-така — это козырь СКА, который мы должны использовать

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«ЦСКА — очень хорошая команда, нам было непросто. Понимали важность этого матча. Ленинградская тики-така — это наш козырь, который мы должны использовать. Но это только один матч против очень сильного соперника», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

Игра завершилась со счётом 6:2.

СКА набрал 55 очков и занимает четвёртое место в Западной конференции. В активе ЦСКА 46 очков и шестая позиция.

Ранее «Локомотив» победил «Витязь» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить