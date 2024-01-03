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Быков заявил, что ему неинтересен МЧМ-2024 по хоккею без сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков признался, что не следит за молодёжным чемпионатом мира по хоккею 2024 года.
Быков заявил, что ему неинтересен МЧМ-2024 по хоккею без сборной России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я не смотрю этот чемпионат, только узнаю результаты из прессы. Без наших интерес потерян. Иногда удаётся посмотреть вырезки интересных моментов, чтобы понимать вектор развития. Полностью матчи не смотрю, узнаю только результаты, чтобы быть в курсе, и не более того», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Отечественная национальная команда пропускает третий чемпионат мира подряд.

МЧМ-2024 проходит с 26 декабря по 5 января в Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная Канады проиграла команде Чехии и вылетела с МЧМ по хоккею.



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