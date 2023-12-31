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Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе МЧМ по хоккею

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Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счётом 6:2.

У латвийцев шайбы забросили Эрик Матейко (третья минута), Роджерс Букартс (десятая), Петерис Буланс (14-я), Райнерс Дарзиньш (31-я), также дубль оформил Сандис Вилманис (38-я, 47-я).

У немцев отличились Самуэль Шиндлер (27-я), Норвин Паноча (54-я). 

Латвия выиграла один матч на групповом этапе МЧМ и занимает четвёртое место в таблице группы А с тремя очками. Германия на пятом (три очка).

Ранее сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

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