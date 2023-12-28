Голы Ковальчука, кризис ЦСКА, «ленинградская тики-така», тройной обмен с участием Жафярова: главные события недели в КХЛ

Илья Ковальчук отметился голами в двух первых матчах за «Спартак», а СКА нанёс 66 бросков по воротам «Сочи» и установил новый рекорд КХЛ. «Торпедо» одержало три победы подряд после возобновления регулярки, а ЦСКА потерпел пять поражений подряд. «Металлург» в противостоянии лидеров Востока на выезде одолел «Авангард», а «Ак Барс» опустился на седьмое место в конференции. Дамир Жафяров стал главным действующим лицом обмена с участием трёх клубов, а Николай Прохоркин и Томаш Юрчо перебрались в Омск.

Усиление «Спартака»

Затяжная пауза в регулярке не сказалась на результатах «Спартака». Напротив, москвичи одержали три победы подряд — над «Торпедо», минским «Динамо» и «Куньлунем», уступив лишь всё тем же нижегородцам в серии буллитов, и остались на вершине сводной таблицы КХЛ.

Но главным событием для болельщиков стало долгожданное возвращение Ильи Ковальчука. О его приходе в стан красно-белых говорилось с начала сезона, но официально об этом объявили по ходу дерби со столичным «Динамо». Вскоре ветеран приступил к тренировкам, чтобы постепенно набрать форму.

А уже на встрече с коллективом из Поднебесной состоялся его долгожданный выход на лёд. И получился он по-настоящему сказочным, ведь 40-летний форвард не ушёл с площадки без гола. В концовке он поразил пустые ворота. Причём ассистировал ему бывший партнёр по «Лос-Анджелес Гэлакси» Андрей Локтионов. Попутно Илье с ходу удалось повторить рекорд лиги по числу голов в пустой створ — 14.

Не обошлось и без ложки дёгтя. В конце второго отрезка при счёте 4:0 олимпийский чемпион в большинстве допустил потерю на синей линии и позволил оппонентам сократить отставание. Но Алексей Жамнов всё равно похвалил звёздного подопечного. А в раздевалке ему в качестве памятного сувенира вручили преторианский шлем с красным плюмажем.

Более того, спустя несколько дней новичок, опять воспользовавшись скидкой Локтионова, огорчил «Торпедо» и восстановил равновесие. А вот обмануть Ивана Кульбакова в «лотерее» не вышло. Тем не менее пока возвращение возрастного атлета полностью оправдывает себя. Он не только забросил две шайбы, но и привнёс драгоценный чемпионский опыт.

Полностью ко двору пришёлся и молодой Михаил Мальцев. Не сумев закрепиться в НХЛ, он незадолго до Нового года вернулся на родину и подписал контракт с москвичами до конца сезона. Воспитанник СКА заменил травмированного Ивана Морозова в первом звене и уже набрал два очка. Не случайно Николай Голдобин после победы над минским «Динамо» отметил нового центра. Между тем, сам Голдобин, преодолев планку в 55 баллов, установил рекорд результативности для хоккеистов «Спартака» в регулярке.

Победа «Торпедо» над СКА и молчание Ротенберга

Ход набрало и «Торпедо», хотя в ноябре оно угодило в небольшое пике. Однако из последних восьми противостояний нижегородцы выиграли семь. В том числе дома удалось проявить характер в поединке со СКА.

В самом начале второго периода Василий Глотов вывел гостей вперёд, и они спокойно удерживали устраивающее их преимущество. Но в заключительной двадцатиминутке хозяева перевернули ход неудачно складывающегося матча. Для начала Николай Коваленко восстановил равновесие в двойном большинстве. А главным героем неожиданно стал Андрей Белевич. Он оформил дубль и поставил точку.

После финальной сирены Игорь Ларионов не обошёлся без укола в сторону коллеги. В частности, он подчеркнул, что его подопечные, несмотря на разницу в размерах бюджетов, ни в чём не уступили маститому коллективу. А Роману Ротенбергу на пресс-конференции не задали ни одного вопроса, и он покинул зал спустя всего 45 секунд после начала мероприятия.

Параллельно клуб провёл не менее важную внутреннюю работу, продлив контракты сразу с несколькими юными талантами: Никитой Артамоновым, Антоном Силаевым и Антоном Сизовым. А у «Виннипега» арендовали защитника Артемия Князева, в активе которого одна встреча в НХЛ. Самое же интересное: внесён в заявку помощник Ларионова Николай Хабибулин. Теперь 50-летний олимпийский чемпион имеет возможность впервые спустя девять лет занять место в воротах.

66 бросков по воротам «Сочи» за матч

Для СКА эта осечка стала лишь досадным недоразумением, ведь после возобновления первенства петербуржцы разгромили «Сочи» и ЦСКА, а также одолели одну из сильнейших команд Запада, «Динамо».

Особенно запоминающимся вышло противостояние с южанами в Северной столице, в котором двукратные обладатели Кубка Гагарина нанесли 66 бросков по чужим воротам и установили рекорд регулярных первенств КХЛ по этому показателю. Причём лучшим в составе гостей стал вратарь Максим Третьяк, совершивший 59 сейвов.

В стартовом периоде он и вовсе отразил 32 щелчка и позволил отличиться только Марату Хайруллину. А на экваторе Сергей Попов сенсационно сравнял счёт, реализовав редкое большинство. Зато в заключительном отрезке петербуржцы забросили шесть шайб менее чем за 15 минут.

Затем СКА также при собственных поклонниках в третий раз в нынешнем сезоне не оставил шансов ЦСКА — 6:2. Лучшим на льду оказался залечивший травму Хайруллин, который оформил ассистентский покер и набрал пять очков. Всего же за две игры он умудрился выбить 8 (3 + 5). Чуть меньше — 5 (1 + 4) — у Василия Глотова. Ротенберг же по горячим следам назвал стиль игры подопечных «ленинградской тики-такой».

А затем они, что не менее важно, на выезде оказались сильнее «Динамо» благодаря дублю Михаила Воробьёва. Таким образом, бело-голубые снова подтвердили, что коллектив с берегов Невы для них — неудобный визави, поскольку уступили ему в домашних стенах в восьмой раз подряд. А вот на выезде москвичи регулярно добиваются успеха.

Наконец, СКА во второй раз за неделю и четвёртый в текущем сезоне одолел ЦСКА. Причём на этот раз коллектив Ротенберга оказался сильнее в столице и не пропустил. Никита Серебряков отразил все 43 броска.

Проблемы ЦСКА и «Ак Барса»

Болельщики ЦСКА рассчитывали, что перерыв пойдёт их любимцам на пользу и они наконец придут в себя и примутся оправдывать звание одного из главных фаворитов. Но серия противостояний с сильными конкурентами далась действующим чемпионам непросто: они потерпели пять поражений подряд.

Сначала последовала осечка в столичном дерби с «Динамо», в котором красно-синие пропустили все четыре шайбы в меньшинстве. Затем наступило избиение от СКА. Апофеозом его стала гневная реакция Ивана Федотова после пятого гола. Он ударил клюшкой о штангу и отправился на замену. Вот только спустя пару минут Сергей Фёдоров вернул его на площадку.

«Локомотиву» и «Салавату Юлаеву» армейцы хотя бы навязали борьбу, но уступили в овертайме. И едва ли их поклонники остались довольны поражением в матче с уфимцами, учитывая, что москвичи позволили сопернику спастись за 39 секунд до сирены. А главными героями противостояния по иронии судьбы стали совершивший 41 сейв Александр Самонов и отдавший две голевые передачи Александр Хмелевски, которые, якобы, были близки к переходу в ЦСКА.

К сожалению, черпать позитив красно-синим неоткуда. Федотов не выручает и пропустил уже 60 шайб. А одного из резервистов, Александра Шарыченкова, поместили в список отказов. Не блещут и нападающие. Самый результативный хоккеист, Константин Окулов, набрал всего 29 очков. Для сравнения у Голдобина и Николая Ткачёва — почти в два раза больше. Не преуспевает команда и в неравных составах. По реализации большинства она занимает третье место с конца (16,5%).

Не способен похвастать стабильностью и «Ак Барс». В конце ноября — начале декабря он выдал серию из четырёх побед в матчах с не самыми сильными оппонентами, но в последних пяти противостояниях четырежды уступил.

Особняком стоит неожиданный разгром в Омске. «Авангард» владел подавляющим преимуществом и выполнил на десять бросков больше — 36 против 26, но кураж поймал Тимур Билялов, отразивший все угрозы. Это помогло ему с четырьмя сухарями разделить лидерство по данному показателю в нынешнем розыгрыше КХЛ с Федотовым, Самоновым и Филиппом Долгановым.

Казанцы же своими шансами воспользовались. На старте второго периода они всего за 96 секунд отличились дважды усилиями Кирилла Семёнова и Евгения Свечникова. В концовке же последний вдобавок сумел пару раз поразить пустые ворота и оформил хет-трик. Но вместо того, чтобы развить удачную серию, действующий финалист Кубка Гагарина не справился с «Автомобилистом» и «Сибирью».

Триумф «Металлурга» в Омске

На Востоке же «Металлург» и «Авангард» продолжают делить первую строчку в таблице. При этом 24 декабря состоялось их очное противостояние, и верх на выезде взяли магнитогорцы — 3:2.

Секретом их успеха стали в первую очередь аккуратные действия в обороне, в частности нейтрализация ведущего звена омичей в лице Рида Буше, Райана Спунера и Владимира Ткачёва. Задача оказалась выполнена, ведь тройка форвардов в отчётный вечер ничем не запомнилась.

Также подопечные Андрея Разина воспользовались ошибками соперников, реализовав два удаления из трёх. Отличились Даниил Вовченко и Максим Карпов. А уже в равных составах отметился Люк Джонсон. Правда, Игорю Гераськину броском от борта удалось сократить отставание до минимума, но гости выстояли и прервали серию из восьми поражений в матчах с «ястребами».

Зато «Авангард» тоже отвёл душу на несчастном «Сочи», забросив южанам даже больше шайб, чем СКА, — восемь. Аутсайдерам остановить звёзд лидера конференции не удалось. Буше выбил сразу 5 очков (2 + 3), Спунер — 3 (2 + 1), а Ткачёв ограничился парой ассистов. Зато защитник Дамир Шарипзянов оформил ассистентский покер. А в матче с «Сибирью» легионеры набрали ещё по два балла. Американцу с 54 очками это позволило до трёх сократить отставание от лидирующих в гонке бомбардиров Голдобина и Ткачёва.

Не хватает пока стабильности и «Магнитке», которая после важнейшей виктории в Омске крупно уступила «Ладе» на выезде — 1:5. Причём судьба встречи была решена ещё в стартовом отрезке, когда Илью Набокова огорчили трижды и вынудили его заменить. А сразу после перерыва Иван Романов оформил дубль и довёл дело до разгрома.

Страсти вокруг Жафярова

Между тем, в «Ак Барсе» в преддверии закрытия окна для регистрации хоккеистов разгорелся крупный скандал. Агент Шуми Бабаев подал иск в КХЛ с требованием расторгнуть действующие соглашения с казанцами двух своих клиентов — Дамира Жафярова и Павла Евсеева. Оба не имеют достаточно практики в нынешнем сезоне, а защитника даже спустили в ВХЛ в «Нефтяник».

Представитель спортсменов обвинил главного тренера Зинэтулу Билялетдинова в предвзятом отношении.

«Это дискриминация конкретно со стороны наставника. Клуб к этому не имеет отношения. «Ак Барс» выполняет все финансовые обязательства, делает то, что может. Но Билялетдинов этих двух игроков убивает», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

В ответ казанцы выступили с официальным заявлением, в котором вступились за специалиста. В нём он назван одним из главных людей в организации, который опирается на богатый опыт. В КХЛ же оперативно назначили слушание по ситуации на 12 января.

К счастью, проблему удалось решить с помощью трёхстороннего обмена. Жафяров заключил контракт с «Авангардом» до конца сезона с возможностью пролонгации, Семён Кошелев перебрался в «Ак Барс» из «Металлурга», а Игорь Гераськин — из «Авангарда» в Магнитогорск.

Возвращение Прохоркина в «Авангард»

В результате омичи и без того укрепили мощную атаку. Одним из главных трансферов перед закрытием окна стал переход Николая Прохоркина из «Сибири». В Новосибирске на экс-форварда СКА рассчитывали как на лидера, однако в полной мере возложенных надежд он не оправдал. Опытный атлет набрал в 39 матчах только 24 очка и лишь восемь раз огорчил оппонентов. Потому в клубе легко согласились обменять его на денежную компенсацию.

При этом Прохоркин уже выступал за омичей в сезоне-2021/22. Тогда он суммарно отметился 15 голами и отдал 13 результативных пасов. Теперь же он поможет одному из сильнейших коллективов Востока укрепить ростер.

«Это опытный мастер, центр, умеющий выстроить игру звена, отработать одинаково эффективно как в нападении, так и в защите. Поможет нам на точке и в большинстве», — отметил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

С края же с ним способен сыграть Томаш Юрчо. Словак уже выступал в КХЛ за «Куньлунь» и «Барыс» и отметился неплохой результативностью. Теперь он попробует проявить себя в стане «ястребов».