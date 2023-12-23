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Ларионов — о матче со СКА: не будем преувеличивать значение этой победы

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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов отметил, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА не стал лёгкой прогулкой.

«Сложная характерная победа. Не будем преувеличивать её значение. Но есть моменты в жизни, которыми надо наслаждаться, принимая их такими, какие они есть. Назвать цельной игру сегодня трудно, но прогресс шёл от первого периода к третьему», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 3:1. В составе «Торпедо» шайбу забил Николай Коваленко и дубль оформил Андрей Белевич. У СКА отличился Василий Глотов.

СКА с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с тем же количеством очков занимает четвёртое место.

Ранее «Спартак» обыграл минское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.



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