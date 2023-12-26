«Торпедо» по буллитам обыграло «Спартак» в матче КХЛ

«Торпедо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и завершилась в основное время со счётом 1:1. В серии буллитов сильнее оказалась нижегородская команда.

У «Торпедо» шайбу забросил Михаил Орлов. Решающий буллит на счету Василия Атанасова. В составе красно-белых отличился Илья Ковальчук.

«Торпедо» с 57 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (63) располагается на первой строчке.

Ранее «Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ.