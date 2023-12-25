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ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ
  • © Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе уфимской команды отличились Сергей Шмелёв (третья минута), Павел Коледов (44-я) и Джошуа Ливо (60-я, 61-я). У армейцев отличились Виталий Абрамов (шестая), Владислав Каменев (36-я) и Константин Окулов (46-я).

«Салават Юлаев» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 48 очками идёт шестым на Западе.

Ранее СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

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