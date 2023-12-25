СКА нанёс поражение «Динамо» в Москве
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу петербургской команды.
В составе СКА дубль оформил Михаил Воробьёв (20-я и 51-я минуты), также шайбу забросил Брендэн Лайпсик (39-я). У «Динамо» отличились Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я).
СКА располагается на четвёртой строчке с 57 очками в таблице Западной конференции. «Динамо» занимает второе место с 62 баллами.
Ранее тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, как в команде планируют использовать нападающего Илью Ковальчука.