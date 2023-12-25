СКА нанёс поражение «Динамо» в Москве

СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу петербургской команды.

В составе СКА дубль оформил Михаил Воробьёв (20-я и 51-я минуты), также шайбу забросил Брендэн Лайпсик (39-я). У «Динамо» отличились Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я).

СКА располагается на четвёртой строчке с 57 очками в таблице Западной конференции. «Динамо» занимает второе место с 62 баллами.

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