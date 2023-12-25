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Ковалёв: будем пробовать Ковальчука и в других звеньях

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Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, как в команде планируют использовать нападающего Илью Ковальчука.
Ковалёв: будем пробовать Ковальчука и в других звеньях
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Будем пробовать его и в других звеньях. Ребята довольны, онм играют вместе с мастеровитым форвардом. Он может что‑то подсказать, объяснить какие‑то моменты, где‑то взять игру на себя», — заявил Ковалёв «Матч ТВ». 

24 декабря 40‑летний Ковальчук провёл первый матч за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Красно-белые обыграли «Куньлунь» (5:2) в «Лужниках», а сам Ковальчук забил в пустые ворота и провёл 14,5 минуты на льду.

40-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Ранее нападающий Иван Дидковский сообщил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 21 года.

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