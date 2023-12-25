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Хоккеист Дидковский завершил карьеру в 21 год из-за проблем со здоровьем

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Нападающий Иван Дидковский сообщил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 21 года.

«Дорогие друзья, подписчики и любители хоккея, хочу сообщить о том, что из-за состояния здоровья я завершаю свой путь игрока в хоккее», — заявил спортсмен в соцсетях.

Последним клубом форварда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был «Сочи», за который он провёл 17 матчей и набрал 2 очка (1 шайба и 1 передача). Также Дидковский играл за столичное «Динамо» — провёл три матча и забросил одну шайбу.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о роли нападающего Ильи Ковальчука в «Спартаке».

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