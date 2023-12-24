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Плющев считает, что Ковальчук в «Спартаке» будет играть роль взрослого дядьки

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о роли нападающего Ильи Ковальчука в «Спартаке».
Плющев считает, что Ковальчук в «Спартаке» будет играть роль взрослого дядьки
  • РИА Новости

«Я считаю, что Ковальчука пригласили в «Спартак» на роль такого взрослого дядьки, который может влиять на молодёжь как в раздевалке, так и на площадке. Чтобы никто не заигрывался, не зазнавался. Всё-таки команда Алексея Жамнова в этом сезоне хорошо о себе заявила, вот уже полсезона они идут в лидерах и не сдают позиций. И я уверен, что красно-белые непременно будут играть в плей-офф и бороться за главный трофей.

А в такие моменты всегда нужен ещё один опытный товарищ, который и настроит, и сам может показать, как нужно действовать. Илья прошёл школу НХЛ, он чемпион мира. Конечно, это уже не тот Ковальчук, который в 27 лет мог обыграть всю пятёрку соперника и занести шайбу в ворота. Не стоит от него ждать феерии в чистом виде. Он будет время от времени блистать, в этом я не сомневаюсь. Но это его не основная роль. Сейчас он будет старшим и уважаемым товарищем среди молодёжи», — заявил Плющев RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поздравил Ковальчука с возобновлением профессиональной карьеры в «Спартаке».

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