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Быков назвал Ковальчука новогодним сюрпризом для фанатов «Спартака»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поздравил Илью Ковальчука с возобновлением профессиональной карьеры в «Спартаке».
Быков назвал Ковальчука новогодним сюрпризом для фанатов «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Могу только пожелать Ковальчуку продлить эту радость. Теперь молодёжь красно-белых видит прекрасный пример, у них есть возможность перенимать опыт большого мастера. И, конечно же, для болельщиков клуба и всех любителей хоккея это приятный новогодний сюрприз», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Форвард поразил пустые ворота «Куньлуня» и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о роли Ковальчука в «Спартаке», который сыграл в составе красно-белых спустя 22 года.

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