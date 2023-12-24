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Дементьев: руководство «Спартака» пошло на риск, пригласив Ковальчука

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о роли в «Спартаке» нападающего Ильи Ковальчука, который сыграл в составе красно-белых спустя 22 года.
Дементьев: руководство «Спартака» пошло на риск, пригласив Ковальчука
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на то что приглашение Ильи Ковальчука в «Спартак» может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке, а после и на льду, всё же это рискованный шаг. Сегодня он провёл отличный матч: забросил шайбу, неплохо действовал на площадке. Но нужно понимать, что может случиться так, что два-три матча Ковальчук сыграет на эмоциях, а после могут возникнуть проблемы. Потому что в таком большом клубе, как «Спартак», нужно показывать стабильный уровень игры, которого от него будет требовать главный тренер. И всё-таки форму придётся ещё набирать, как он и сам сказал после матча. Это определённый риск.

Но мне кажется, что руководство больше делало акцент на том, что он выступит в роли старшего товарища в каких-то моментах и в роли играющего тренера, который может что-то подсказать, как-то отругать. То есть в команде Жамнова он будет таким авторитетом среди молодых хоккеистов», — заявил Дементьев RT.

Ранее защитник «Спартака» Егор Зайцев выразил уверенность, что возвращение трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука положительно скажется на результатах столичной команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

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