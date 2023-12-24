Зайцев: возвращение Ковальчука придало эмоций хоккеистам «Спартака»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев уверен, что возвращение трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука положительно скажется на результатах столичной команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Каждый скажет о том, что его появление — это были дополнительные эмоции для команды. И по нему было видно, что он рад вернуться играть. Сегодня он больше уделял внимания себе в плане того, чтобы войти в игровой ритм», — цитирует Зайцева ТАСС.

По его словам, олимпийский чемпион «подбадривал на лавке, и ребята все старались его подбодрить».

«Давали эмоции друг другу, и только так команда играет», — добавил Зайцев.

«Спартак» на своём льду переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2. Ковальчук в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота.

40-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Ранее советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал игру Ковальчука за красно-белых.