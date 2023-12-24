Каменский: Ковальчук сам горел желанием вернуться в «Спартак»

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал дебют Ильи Ковальчука за красно-белых в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Илья сам связался с клубом и горел желанием вернуться в «Спартак». И мы были этому очень рады, потому что команде такой великолепный игрок однозначно пойдёт на пользу. В спорте было много историй, когда ветеран, имея за плечами такой колоссальный опыт, приходил в команду и вселял в неё победный дух. Такой человек необходим и в раздевалке, и на льду, и в жизни молодых хоккеистов, которым ещё играть и играть. Так что это большая помощь тренерскому штабу. Что касается его дебюта, то я не сомневался, что он покажет настоящий класс. Иначе и быть не могло. Потому что Илья уже давным-давно всем доказал, кем он является. Даже несмотря на то, что его два года не было в хоккее», — сказал Каменский RT.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что форвард Илья Ковальчук справился с волнением в дебютном матче за красно‑белых.