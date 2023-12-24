Жамнов: Ковальчук справился с давлением

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что форвард Илья Ковальчук справился с волнением в дебютном матче за красно‑белых.

«Мы и так ставили его в большинстве, попробовали в разных сочетаниях. У нас только первая игра. Надо шаг за шагом выводить его. Поверьте, это не так просто. Не могу сказать, что сегодня он выпадал. Поэтому, думаю, справился с волнением, как у нас говорят», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Форвард поразил пустые ворота «Куньлуня» и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее Ковальчук ответил на вопрос о волнении в дебютном матче за красно-белых после возвращения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».