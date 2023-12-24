Ковальчук: «Спартак» — моя родная команда, приятно выходить с ромбом на груди

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о волнении в дебютном матче за красно-белых после возвращения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».

«Перед любым матчем есть волнение — не важно, сколько тебе лет. Это моя родная команда, и мне приятно выходить с ромбом на груди. Все звонили и поздравляли, многие знакомых пришли на матч», — цитирует Ковальчука СЭ.

Форвард поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за «Спартак» после возвращения.