Ковальчук: «Спартак» — моя родная команда, приятно выходить с ромбом на груди
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«Перед любым матчем есть волнение — не важно, сколько тебе лет. Это моя родная команда, и мне приятно выходить с ромбом на груди. Все звонили и поздравляли, многие знакомых пришли на матч», — цитирует Ковальчука СЭ.
Форвард поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».
Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.
Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за «Спартак» после возвращения.