Ковальчук — о дебюте за «Спартак»: думал, что будет хуже

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за красно-белых после возвращения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».

«Мы не роботы, все совершают ошибки. Давно не играл, но думал, будет хуже. Большое всем спасибо за поддержку. Почувствовал сегодня, что «Спартак» — народная команда», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Форвард поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее сообщалось, что Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по очкам за сезон в КХЛ.