Президент КХЛ Морозов: возвращение Ковальчука в лигу — очень значимое событие

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возвращении нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в лигу.

«Я очень рад за Илью, его возвращение — это значимое событие. Во-первых, мало кто играет в 40 лет. Во-вторых, ещё меньше тех, кто возвращается в игру после почти трёхлетней паузы», — цитирует Морозова ТАСС.

Форвард дебютировал за красно-белых в матче КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».

Ковальчук поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу «Спартака». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей.

Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за «Спартак» после возвращения.