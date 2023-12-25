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Президент КХЛ Морозов: возвращение Ковальчука в лигу — очень значимое событие

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возвращении нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в лигу.

«Я очень рад за Илью, его возвращение — это значимое событие. Во-первых, мало кто играет в 40 лет. Во-вторых, ещё меньше тех, кто возвращается в игру после почти трёхлетней паузы», — цитирует Морозова ТАСС.

Форвард дебютировал за красно-белых в матче КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». 

Ковальчук поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу «Спартака». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. 

Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за «Спартак» после возвращения.

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