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Жамнов: к плей-офф КХЛ Ковальчук будет готов на сто процентов

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после дерби с ЦСКА рассказал о готовности нападающего Ильи Ковальчука и остальных хоккеистов команды к старту в Кубке Гагарина.
Жамнов: к плей-офф КХЛ Ковальчук будет готов на сто процентов
  • РИА Новости

«Как оцениваю игру Ильи Ковальчука? Нормально. Он неплохо держал темп, через игры он наберёт игровую форму. К плей-офф будет готов на сто процентов», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Он дал понять, что перед «Спартаком» не стоит обязательная цель одержать победу в Западной конференции.

«Наша задача выиграть каждый матч, главное — убрать минусы, которые сейчас есть, и акцентировать внимание на вещах, которые мы не должны делать. В нашей команде нет опыта плей-офф, но через оставшиеся игры регулярки хотим подготовиться», — заключил Жамнов.

«Спартак» в гостях в матче регулярного чемпионата потерпел поражение от ЦСКА (1:3). Красно-белые (66 очков) занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

6 декабря 40-летний Ковальчук подписал контракт с московским клубом до конца нынешнего сезона. На счету олимпийского чемпиона два гола в двух играх. 

Плей-офф стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Ковальчук вошёл в состав «Спартака» на матч КХЛ с ЦСКА.

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