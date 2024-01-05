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Ковальчук попал в состав «Спартака» на матч КХЛ с ЦСКА

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«Спартак» опубликовал стартовый состав на московское дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.
Ковальчук попал в состав «Спартака» на матч КХЛ с ЦСКА
  • РИА Новости

Нападающий красно-белых Илья Ковальчук вернулся в состав московского клуба. Воспитанник «Спартака» сыграет во втором звене вместе с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.

6 декабря 40-летний Ковальчук подписал контракт с московским клубом до конца нынешнего сезона. На счету нападающего два гола в двух играх.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт на «ЦСКА-Арене». Игра начнется в 17:30 мск.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.

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