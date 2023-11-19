Плющев считает, что КХЛ необходима школа арбитров

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходима школа подготовки арбитров.

«С судейством надо что-то делать, и это не разовый момент — нужна система. В первую очередь, подготовки арбитров. В своё время предлагал создать школу судей, но на каком-то этапе идея заглохла», — цитирует Плющева РИА Новости.

18 ноября ярославский «Локомотив» дома уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева забросили шайбу за 1,1 секунды до конца третьего периода, но гол не был засчитан.

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Локо» 40 очков и третья позиция.

Ранее главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о решении арбитров отменить заброшенную за секунду до конца основного времени матча КХЛ со СКА шайбу.