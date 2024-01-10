«В основном цепляю людей улыбкой»: Атанасов — о секрете популярности, магии Ларионова, силе «Торпедо» и интересе из НХЛ

Полноценно раскрыться в нынешнем сезоне и поверить в себя помогли доверие со стороны тренерского штаба и сложившаяся «химия» с партнёрами. Об этом в интервью RT заявил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. По его мнению, нижегородцам вполне по силам весной завоевать Кубок Гагарина. Также он раскрыл секреты мастерства Игоря Ларионова, предположил, почему пользуется популярностью у болельщиков, объяснил, как избегает «звёздной болезни», и рассказал о контактах с клубами НХЛ.

Разговор с одним из главных открытий нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Василием Атанасовым состоялся перед новогодними праздниками, до злополучной травмы в матче с «Куньлунем», в результате которой 21-летний нападающий выбыл из строя примерно на шесть недель.

— В текущем сезоне КХЛ вы уже набрали 39 очков в 43 матчах и по этому показателю в «Торпедо» уступаете лишь Максиму Летунову. Порой всё происходящее с вами не напоминает сказку?

— Не скрою, осенью, когда регулярка только стартовала, был удивлён тем, насколько всё удачно складывается. Игра пошла сразу. Чувствую себя намного увереннее, чем в предыдущем розыгрыше КХЛ, и потому получается ещё больше. Плюс понимаю: теперь я — один из лидеров команды, и все ждут от меня результата. Но этот груз ответственности не давит, а, напротив, мотивирует. В «Торпедо» вообще нет места давлению. Все друг друга поддерживают.

— На ваш взгляд, за счёт чего получается набирать больше очков? Ведь Игорь Ларионов доверял и прежде.

— Во-первых, поменялись сочетания. Во-вторых, наладилась химия с партнёрами. Плюс, можно сказать, окончательно адаптировался. Но и без доли везения не обходится, ведь порой залетают удивительные шайбы.

— Недавно вы заявили, что вообще не следите за своей статистикой. Сейчас ничего не изменилось?

— Ну вот, вы мне сказали, что набрал 39 очков. Теперь знаю (смеётся). Разумеется, я не могу не интересоваться ею. Периодически изучаю список бомбардиров, но не ежедневно. Для меня непринципиально стать лучшим в «Торпедо», хотя внутренняя конкуренция присутствует. Идут взаимные подколы. Это скорее дружеское соперничество. Самое главное — результаты команды. А персональные достижения обязательно приложатся.

— Есть желание преодолеть какой-то конкретный рубеж, скажем, в 60 очков?

— Знаете, какую задачу ставил себе перед стартом сезона? Набрать 30. Её уже перевыполнил. Теперь определил для себя новую отметку — 50. Иду за «полтинником».

— Вас можно назвать одним из самых любимых хоккеистов лиги, несмотря на то, что проводите в ней лишь второй сезон. Чем объясните такую популярность?

— Помогает SMM-служба клуба, которая здорово пиарит всех хоккеистов. Вспоминается Богдан Конюшков, совместно с солисткой группы «Моя Мишель» исполнивший композицию «Зима в сердце». На меня с ананасами тоже обратили внимание. Да и остальных игроков «Торпедо» в городе знают и любят.

— Невозможно раскрутить спортсмена, если он сам по себе не медийный. Ваши человеческие качества тоже имели значение.

— В основном цепляю болельщиков улыбкой. А самое важное — безусловно, успехи на льду. Я часто нахожу нестандартные ходы, и это тоже привлекает интерес зрителей.

— Удивились, когда выиграли голосование болельщиков перед Матчем звёзд КХЛ?

— Честно говоря, пребывал в приятном шоке. Сам не следил за голосованием, но отец ежедневно, когда созванивались, рассказывал о результатах. Говорил: «Вася, всё нормально, ты на первом месте».

— Как часто вас узнают в Нижнем Новгороде?

— Постоянно подходят с просьбами сфотографироваться или оставить автограф. Буквально сегодня возвращался домой на такси с тренировки, и водитель попросил сделать с ним совместный кадр. Я рад, что меня так часто узнают. Все говорят мне приятные слова и желают успеха. Это очень круто. И пока не могу сказать, что устал от популярности.

— Зачастую люди дарят вам презенты даже на выездных матчах. Какой-то запомнился больше остальных?

— База для подарков везде одинаковая — ананасы. Могут вручить игрушку в виде данного фрукта. Например, недавно в Нижнем Новгороде получил плюшевого котёнка в платье в форме ананаса. Так или иначе всё связано с ними. Причём подарки получаю в разных городах. А ещё, на последнем матче в году клуб совместно с компанией PARI запустили дирижабль, разрисованный в виде тропического фрукта, и с него сбрасывали подарки пришедшим на игру болельщикам. Мне идея пришлась по душе.

— Слава свалилась на вас достаточно внезапно. Если в предыдущем сезоне вы только осваивались в лиге, то в текущем уже феерите. Как в такой ситуации в достаточно молодом возрасте не поймать звёздную болезнь?

— Мне помогают диалоги с отцом. Он постоянно просит оставаться простым человеком и объясняет, что популярность не должна негативно повлиять на меня. Папа хочет, чтобы я, например, никогда не отказывал поклонникам в общении, поскольку те порой ждут хоккеистов после игр по два часа на морозе. Да я и сам не могу пройти мимо. Мы обязаны относиться к ним с уважением. Тем более у «Торпедо» болельщики — самые лучшие. В команде тоже постоянно подсказывают. Причём дают советы, как правильно реагировать не только на волны хейта, но и похвалы. С Ларионовым тоже часто общались на данную тему. Он помогает не поймать «звездняк».

— С отцом созваниваетесь ежедневно?

— Каждый день и после каждого матча. Бывает и чаще. После окончания встречи он всегда даёт грамотную аналитику со стороны и объясняет, где можно было сыграть лучше. Внимательно слушаю его. Не скажу, что папа постоянно критикует, но сестра рассказывает, как, когда они вместе смотрят хоккей с моим участием, он через экран телевизора может поругать, если что-то делаю неправильно. А в личном общении старается подбадривать. Всё с улыбкой и на позитиве. Сложно выделить какой-то один его совет. Отец постоянно призывает идти к поставленной цели, не смотря на препятствия.

— Дебютный гол в КХЛ вы посвятили бабушке. Она тоже смотрит каждую игру?

— Следит абсолютно за всеми. Правда, у неё не установлено специальное приложение, через которое можно наблюдать за любым матчем лиги. Поэтому не всё получается увидеть лично. Но она постоянно просит папу или сестру по ходу встреч рассказывать ей о том, что происходит. Сидит с телефоном и читает сообщение за сообщением. При этом бабушка переживает больше остальных. После каждого противостояния обязательно спросит, как здоровье, не ударился ли я чем.

— Она уже присутствовала лично на матчах КХЛ?

— Да, приезжала из родного Нижнего Тагила в Екатеринбург, когда «Торпедо» там встречалось с «Автомобилистом». Правда, сам я из-за травмы на лёд не вышел. В ближайшее время тоже хочу пригласить её в Екатеринбург на наш выездной матч. Бабушке всё очень понравилось. Причём мы вместе ходили и на СКА, когда я ещё защищал цвета петербуржского «Динамо», но ей понравилось меньше.

— Ларионов неоднократно повторял, что не хочет загонять вас в рамки. Чувствуете себя в его системе свободным художником, которому позволено всё?

— Безусловно. Благодарен судьбе за то, что оказался в данный отрезок времени в «Торпедо». Поверьте, каждый раз, появляясь на площадке, я получаю удовольствие. У меня в хорошем смысле развязаны руки, и я не боюсь ошибиться. В этом плане выступать под руководством Ларионова максимально комфортно.

— Если бы начали карьеру в КХЛ не в стане нижегородцев, проявить себя было бы сложнее?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. В любом случае мы этого не узнаем. Возможно, в другом клубе действительно смотрелся бы не столь ярко. Остаётся только ценить что имеешь.

— В текущем сезоне у вас в активе целый ряд красивых голов и передач. Какой выделите особенно?

— Пас на Кирилла Воронина в противостоянии со СКА, когда я обыграл по пути несколько оппонентов и отдал партнёру на пустые. После приехал на скамейку и подумал: «Блин, как я это вообще сделал? Серьёзно так могу?». Конечно, когда пошёл в слаломный проход, не ожидал, что всё получится настолько здорово. Чистая импровизация. Получил передачу, и на меня тут же выбросился один соперник. Успел убрать его в сторону. Затем налетел другой, но я и его стремительно обыграл. Далее увидел, как Кирилл накатывается на дальнюю штангу и выполнил прострел на него. Слишком быстро сориентировался в ситуации.

— Ещё вспоминается гол с отрицательного угла во встрече с «Барысом» с рикошетом от шлема вратаря. Вы утверждали, что всё просчитали. Это действительно так?

— Да. Если посмотреть предыдущие матчи, совершил сразу несколько попыток забросить так. И тут, наконец, всё срослось.

— Тренируете ли лакросс-голы?

— Нет. Специально данный компонент точно не отрабатываю. Поймите, моя игра построена не на заранее отрепетированных приёмах, а на импровизации. В определённые эпизоды неожиданные решения всплывают в голове будто сами собой. И всё получается. Такое не натренируешь.

— Некоторые даже ругали вас, когда в матче с «Сибирью» начали набивать шайбу клюшкой и перебросили её через соперника, мол, это проявление неуважения. Бывает, что после подобных финтов оппоненты пытаются подловить силовым приёмом?

— Честно говоря, пока не сталкивался с подобным. Я не очень понимаю, где здесь неуважение. Конкретно в том моменте снаряд просто подскочил, и было удобнее сыграть именно так. Уж точно не ставил перед собой задачу кого-то унизить. Но мы обязаны доставлять зрителям удовольствие. И может, не начни я набивать, совершил бы потерю, и «Торпедо» пропустило бы.

— Что испытали, когда оформили дебютный хет-трик в КХЛ в матче с «Динамо»?

— Сначала толком ничего не успел понять. Слишком быстро всё произошло. Даже не осознал, на что сподобился. Буквально в последних сменах отметился вторым и третьим голами менее чем за две минуты. Потом ребята бросились поздравлять, а я лишь подумал про себя: «Похоже, это реально хет-трик». Аж потерялся маленько. Но памятную шайбу, разумеется, поднял со льда и забрал. Она хранится дома. Порадовало, что на площадку полетели и кепки как в НХЛ. А некоторые кидали шарфы.

— Вы неоднократно говорили, что при Ларионове не боитесь рисковать.

— Не работал в КХЛ с другими специалистами, но он действительно позволяет делать на льду то, что я умею и то, что нравится публике.

— Помните первую встречу с ним?

— Мы с Иваном Воробьёвым только прибыли в Нижний Новгород из Ханты-Мансийска для знакомства с Ларионовым и провели буквально четыре занятия с новым коллективом. Зашли в гостиницу, чтобы заселиться, и на первом этаже увидели Игоря Николаевича. Ваня в отличие от меня успел пересечься с ним в молодёжной сборной России. Он поздоровался с Иваном, а у меня спросил: «А ты у нас кто»? Ответил: «Вася Атанасов. Приехал к вам из Ханты-Мансийска». Дальше просто пожелал мне удачи.

— Сперва не было ощущения нереальности происходящего, когда слушали указания от легенды?

— Больше скажу, подобное присутствует до сих пор. Поэтому стараюсь по максимуму перенимать тот драгоценный опыт, который он получил, когда играл сам. Сейчас тренер передаёт его нам. Буквально от каждого занятия и беседы черпаю для себя что-то новое.

— В чём конкретно заключаются мудрость и философия Ларионова?

— Для меня загадка, как один человек способен разбираться абсолютно во всём. К нему можно обратиться за советом по любому поводу и получить ответ, который даже не приходил в голову. Допустим, у тебя есть три варианта решения проблемы, а он предложит четвёртый. Потом удивляешься, как сам не додумался до этого. В качестве примера приведу непростой этап восстановления от травмы плеча в прошлом году. Сами понимаете, в такие моменты неделя тянется за три. Игорь Николаевич нашёл нужные слова и объяснил, как правильно относится к произошедшему. Да и партнёры поддерживали изо всех сил. Благодаря этому всё прошло легче.

— Со стороны он производит впечатление крайне спокойного уравновешенного человека. Он способен накричать на вас в раздевалке?

— Ни разу не видел, чтобы он повышал голос на кого-то. Ларионов всегда абсолютно спокоен. Всё решается в диалоге. Что очень важно: если даже ты допустил грубую ошибку, тебе за это никогда не прилетит. Напротив, он расставит правильный акценты, подскажет, и ты поймёшь, где был не прав. Но мы, конечно, понимаем, когда наставник близок к гневу. Порой ощущается, как он сдерживает себя. Бывает, у нас ничего не получается. Игорь Николаевич заходит в раздевалку, а в глазах огонёк. Но волю эмоциям всё равно не даёт.

— Как часто он рассказывает о своём хоккейном прошлом?

— Периодически. Скажем, на собрании по большинству может привести в пример действия великой русской пятёрки из «Детройта», где хоккеисты с шайбой подолгу не возились. Там всю работу «делала» как раз шайба, а не они. Показывает Игорь Николаевич и нарезки из старых матчей. Мне тоже для наглядности кидал в мессенджеры хайлайты игр тех времён.

— Вы неоднократно утверждали, что цель «Торпедо» в нынешнем сезоне — победа в Кубке Гагарина. Такую задачу поставил тренерский штаб?

— Да. Но мы и сами задали себе эту цель. И абсолютно каждый в команде следует к ней. А для достижения успеха необходимо много работать и поддерживать друг друга.

— Но перед вами была поставлена конкретная задача, или речь об общих словах?

— Ларионов прямо заявил, что мы должны завоевать Кубок Гагарина. И он часто об этом напоминает. Да мы и сами всё понимаем. Хоккеисты «Торпедо» действительно осознают: нам по силам взять трофей в текущем сезоне. Хотим доказать всем, что достойны его.

— Поражение от СКА в последнем розыгрыше плей-офф в какой-то степени послужил уроком?

— Сложно сказать, насколько он стал полезным. В любом случае мы сделали из неудачи правильные выводы и не наступим на те же грабли. Зато победа над «Динамо» в первом раунде помогла поверить в себя. Знаем, какую ошибку допустили, но распространяться об этом не буду.

— Как относитесь к системе перекрёстного плей-офф?

— На самом деле, даже не знаю толком, как она будет работать. Мы точно сейчас не просчитываем, на кого попасть лучше. Не разделяем соперников на сильных и слабых и на всех настраиваемся одинаково.

— Но теперь есть риск уже во втором раунде отправиться на Дальний Восток.

— При правильном восстановлении и отношении к делу это не должно стать большой проблемой. Считаю, нет разницы между четырёхчасовым вояжем до Новосибирска и путешествием продолжительностью в девять часов до Владивостока.

— Ларионов исповедует атакующий хоккей, но только в Западной конференции уже пять коллективов забросили больше. Упускаете много моментов?

— Где-то нам не хватает реализации. Порой выходим на лёд, и игра просто не складывается с самого начала. И потом ничего не получается. Но всё больше команд тоже делают ставку на атаку. Все понимают, это нравится болельщикам. К тому же нельзя забывать: отношение соперников к «Торпедо» изменилось. Если раньше мы считались выскочками, то теперь на нас настраиваются максимально серьёзно.

— Игра какого ещё коллектива в лиге вам импонирует?

— Нет таких. Стараюсь не следить за матчами других команд. Конечно, порой, если появляется свободное время, а по телевизору идёт трансляция, могу посмотреть. Но специально этого не делаю и тщательно тактический рисунок не изучаю. Поверьте, мне хватает своего хоккея.

— Совсем скоро у «Торпедо» появится новая арена. Есть желание сыграть на ней?

— Было бы интересно увидеть, каким получится Ледовый дворец. Уверен, возведут очень крутой стадион, который будет постоянно собирать аншлаги. Однако и в стареньком «Нагорном» атмосфера потрясающая. Это моя самая любимая и уютная арена в КХЛ, где знаком каждый уголок, а болельщики буквально стоят на ушах и гонят вперёд.

— На драфте НХЛ вас не выбрал ни один клуб. Не было обидно?

— На протяжении трёх лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею. Сейчас тоже контактирую с некоторыми клубами в НХЛ, только уже не по драфту. Разумеется, с кем конкретно, называть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например, работе в тренировочном лагере. Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегордцев. Ещё не заглядываю так далеко в будущее.

— Вашим кумиром является Валерий Харламов. А на кого равняетесь за океаном?

— Коннор Макдэвид. У него потрясающие скорость и бросок. Плюс, к ним прилагаются фантастические руки и удивительный хоккейный интеллект. Но даже больше нравится Никита Кучеров, который не только отмечается эффектными голами, но и регулярно ассистирует партнёрам. Вместе с тем на льду он зачастую принимает нестандартные решения.

— Александр Овечкин способен побить рекорд результативности НХЛ Уэйна Гретцки?

— Не скажу, что пристально слежу за его выступлениями, но в СМИ обычно пишут, забросил он или нет. Верю и надеюсь, он установит новое достижение. Александру это вполне по силам, пусть он и забуксовал в нынешней регулярке. Овечкин — большой профессионал, и неоднократно демонстрировал умение справляться с неудачными сериями. Уверен, его прорвёт, и наступит белая полоса.

— К слову Ларионов в качестве одной из причин отсутствия интереса к вам на драфте НХЛ назвал скромные антропометрические данные. Как часто, начиная с ДЮСШ, вам приходилось слышать, что это станет помехой в профессиональной карьере?

— Мне повезло, что в «Мамонтах Югры» не стали обращать внимание на вес и дали возможность попробовать себя в молодёжке. Потом там же дебютировал в ВХЛ, где получил драгоценный опыт игры со взрослыми мужиками. Мне тогда только исполнилось 19. Ну а потом приехал в «Торпедо», где тоже в первую очередь смотрели на уровень мастерства.

— В детском хоккее это не мешало?

— Всегда был самым низким и худым, но компенсировал это скоростью. В какой-то мере приходилось развивать сильные качества, чтобы на площадке оставаться быстрее других.

— Пытаетесь специально нарастить мышечную массу?

— Сейчас регулярно занимаюсь в зале. Плюс, пью протеиновые коктейли. Работа ведётся. Но при этом крайне важно соблюсти баланс. Не хочется набрать 15 кг и растерять треть своей скорости, координации и техники. Поэтому специалисты по ОФП в «Торпедо» каждому составляют специальный сборник упражнений, где все показатели тщательно рассчитаны.

— Недавно вы дебютировали за сборную на Кубке Первого канала. Как оцените полученный опыт?

— Всё очень понравилось. Тем более, прежде в национальную команду не вызывался. Поэтому приглашение стало для меня приятным событием. С детства мечтал надеть этот свитер. Мечта исполнилась, и я очень рад.

— Приставка «25» в названии не смущала? Есть ощущение, что выступали именно за сборную?

— Конечно. Ни на какие дополнительные цифры внимание не обращал. По-моему, герб страны на груди свидетельствует сам за себя.

— Получилось ли у вас насладиться матчами за «Россию-25», как того желал Ларионов, или волнение помешало в полной мере получить удовольствие?

— Это был по-настоящему крутой момент. К тому же на трибунах присутствовали как родители, так и бабушка. Она специально прилетела из Нижнего Тагила в Санкт-Петербург ещё к Матчу звёзд КХЛ, а потом осталась на Кубок Первого канала. Родные испытали огромную гордость, увидев меня в свитере сборной. Признаться, поначалу небольшой мандраж испытывал, но это вполне нормально. А где-то через игру стал показывать хоккей, на который способен.

— В Новый год традиционно прикрывает к себе внимание молодёжный чемпионат мира. Каково ваше отношение к этому турниру?

— Тоже всегда с огромным интересом наблюдал за ним, пусть выступить самому не довелось. Зато многие друзья и знакомые поиграли на соревновании. МЧМ — настоящий хоккейный праздник, где спортсмены показывают бескомпромиссную игру. Это очень нравится людям.

— С кем больше всего хотелось бы встретиться после возвращения сборной России на международные турниры?

— Разумеется, с Канадой.

РИА Новости

Блиц

— Все постоянно задают вам вопросы про ананасы. А какой фрукт любите больше всего вы?

— На первом месте мандарины. Ананасы мне и так подарят болельщики.

— Оливье или селёдка под шубой?

— Селёдка под шубой. Но больше люблю «Мимозу», особенно приготовленную бабушкой.

— Овечкин или Малкин?

— Назову Александра. Но вообще нравятся оба.

— Красивый гол или эффектная результативная передача?

— Всё-таки гол.

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— Первая покупка после подписания профессионального контракта.

— Sony Playstation 5. Не помню, сколько она стоила, но взял, когда перебрался в «Торпедо». Причём до того у меня не было вообще ни одной. Возвращался домой после тренировки и думал, мол, сейчас будет так грустно в одиночестве. А почему бы не взять приставку? Позвонил бабушке посоветоваться. Она ответила: «Если хочешь, конечно, приобрети». Ну а слово бабушки — закон. Она разрешила.

— Лучший друг в мире хоккея?

— Сложно назвать, так как у меня несколько близких друзей. Но если взять «Торпедо», пусть будет Конюшков.

— Любимый вид спорта кроме хоккея?

— Неплохо играю во всё. Люблю и футбол, и настольный теннис, и баскетбол, и волейбол. Выберу пинг-понг. Не всегда всех побеждаю, но нравится сам процесс.

— Ваш главный раздражитель в КХЛ?

— «Динамо».

— Самый талантливый партнёр, с кем доводилось выступать?

— Николай Коваленко.

— Наиболее нелепое хоккейное суеверие?

— Сложно вспомнить по-настоящему странное.

— Григорий Панин из «Салавата Юлаева» посоветовал Овечкину, чтобы прервать «сухую» серию в НХЛ, помочиться на клюшку.

— Вообще правильно на руки (смеётся).

— А если не странное, а любопытное?

— То назову того же Коваленко, который размещает на клюшке наклейки.