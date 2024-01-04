Тренер ХК «Торпедо»: Атанасова потеряли надолго, первые прогнозы не самые хорошие
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Потеряли Атанасова, это плохие новости. Потеряли надолго. Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».
«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь» (3:2). Атанасов получил травму в начале первого периода.
21-летний форвард в 42 матчах забросил 19 шайб и отдал 20 голевых передач.
Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.