RT в Telegram
Подпишись

Тренер ХК «Торпедо»: Атанасова потеряли надолго, первые прогнозы не самые хорошие

Короткая ссылка
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Василий Атанасов не может помочь нижегородской команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы.
Тренер ХК «Торпедо»: Атанасова потеряли надолго, первые прогнозы не самые хорошие
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Потеряли Атанасова, это плохие новости. Потеряли надолго. Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».

«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь» (3:2). Атанасов получил травму в начале первого периода.

21-летний форвард в 42 матчах забросил 19 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить