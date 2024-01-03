Хет-трик Глотова помог СКА разгромить «Витязь»

Петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей хет-трик оформил Василий Глотов (пятая, 35-я, 50-я минуты). Также отличились Сергей Толчинский (11-я), Никита Камалов (23-я) и Захар Бардаков (45-я). У проигравших гол на свой счёт записал Иван Воробьёв (43-я).

СКА (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (36) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Авангард» в КХЛ.











