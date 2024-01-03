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Хет-трик Глотова помог СКА разгромить «Витязь»

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Петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Глотова помог СКА разгромить «Витязь»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей хет-трик оформил Василий Глотов (пятая, 35-я, 50-я минуты). Также отличились Сергей Толчинский (11-я), Никита Камалов (23-я) и Захар Бардаков (45-я). У проигравших гол на свой счёт записал Иван Воробьёв (43-я).

СКА (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (36) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Авангард» в КХЛ.





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