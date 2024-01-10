RT в Telegram
Подпишись

Главный арбитр КХЛ Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным

Короткая ссылка
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался об эпизоде матча КХЛ СКА – «Металлург».
Главный арбитр КХЛ Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным
  • РИА Новости

«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрок петербургского клуба спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил. Это мнение главы департамента судейства и всех судейских экспертов лиги», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги. 

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

У магнитогорцев отличились Робин Пресс (45-я) и Игорь Гераськин (60-я). В составе армейцев шайбу забросил Иван Зинченко (десятая).

Ранее хет-трик Уэла помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить