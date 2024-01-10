Главный арбитр КХЛ Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался об эпизоде матча КХЛ СКА – «Металлург».

«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрок петербургского клуба спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил. Это мнение главы департамента судейства и всех судейских экспертов лиги», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

У магнитогорцев отличились Робин Пресс (45-я) и Игорь Гераськин (60-я). В составе армейцев шайбу забросил Иван Зинченко (десятая).

Ранее хет-трик Уэла помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в КХЛ.