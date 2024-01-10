Главный арбитр КХЛ Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным
- РИА Новости
«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрок петербургского клуба спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил. Это мнение главы департамента судейства и всех судейских экспертов лиги», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.
Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
У магнитогорцев отличились Робин Пресс (45-я) и Игорь Гераськин (60-я). В составе армейцев шайбу забросил Иван Зинченко (десятая).
Ранее хет-трик Уэла помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в КХЛ.