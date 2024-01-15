Жамнов считает «маразмом» обвинять Ковальчука в плохих результатах «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов призвал не связывать спад в игре в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с возвращением олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.

«Говорить, что пришёл Ковальчук и команда стала валиться, — это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он подчеркнул, что не следует судить «Спартак» по последней игре.

«Это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло», — заключил он.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в декабре заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. 40-летний нападающий в семи матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах КХЛ из-за травмы.