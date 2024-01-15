RT в Telegram
Подпишись

Жамнов считает «маразмом» обвинять Ковальчука в плохих результатах «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов призвал не связывать спад в игре в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с возвращением олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.

«Говорить, что пришёл Ковальчук и команда стала валиться, — это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он подчеркнул, что не следует судить «Спартак» по последней игре.

«Это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло», — заключил он.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в декабре заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. 40-летний нападающий в семи матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах КХЛ из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить